Положение женщин и детей: международное обследование ЮНИСЕФ пройдет в РК

Мультииндикаторное кластерное обследование (МИКС) стартует в Казахстане 2 сентября 2024 года. Международное обследование, разработанное ЮНИСЕФ, охватит 24 тысячи домохозяйств по всей территории страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Как сообщили на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель руководителя Бюро национальной статистики Әсел Шауенова и представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан Доктор Рашед Мустафа Сарвар, МИКС в Казахстане проводится в четвертый раз. Ранее обследования проходили в 2006, 2010 и 2015 годах.

Основная цель МИКС 2024 — оценка и мониторинг состояния здоровья и благополучия женщин и детей, а также получение достоверной информации по ключевым показателям их развития. Это позволит более эффективно отслеживать их положение и совершенствовать национальную политику. В рамках обследования будут заданы вопросы, включая сферы здравоохранения, питания, образования, санитарии, развития детей в раннем возрасте и другие аспекты.

- Обследование охватит 20 регионов Казахстана. С 2 сентября по 29 ноября будет проведено анкетирование 24 тыс. домохозяйств в городах и селах страны. Каждый вопросник охватывает различные аспекты жизни и здоровья, включая санитарные условия, образование и другие важные показатели. Все анкеты согласованы с профильными государственными органами. Мы призываем домохозяйства, к которым обратятся наши интервьюеры, отнестись с пониманием к этому обследованию. Участие в обследовании поможет собрать важные данные, которые будут способствовать улучшению условий жизни и здоровья населения Казахстана, – отметила заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК Әсел Шауенова.

В вопроснике для женщин и мужчин, в частности, содержатся вопросы занятости и обучения, а также о браке или союзе и ментальном здоровье. Кроме того, в вопроснике для женщин дополнительно имеются вопросы, касающиеся родовой и послеродовой помощи.

В вопроснике, посвященном детям до пяти лет, в свою очередь, включены вопросы о развитии в раннем возрасте и дисциплинировании детей. В вопроснике о детях возраста 5-17 лет также присутствуют вопросы, связанные с детским трудом, развитием ранних навыков и другими важными аспектами.

- МИКС проводился в 2015 году, с тех пор в Казахстане прошли значительные преобразования во всех сферах жизни. Они непосредственно коснулись положения детей и женщин в стране. МИКС позволит отследить эти изменения, оценить прогресс и выявить те области, где необходимы дальнейшие преобразования. Для принятия своевременных и эффективных мер нужна достоверная и надежная статистическая информация. Я уверен, что полученные результаты помогут Правительству и гражданскому обществу планировать и мониторить социальные программы в соответствии с потребностями и интересами детей и женщин. Мы очень рады, что наш партнер, Бюро национальной статистики, поддержал эту инициативу, - отметил Доктор Рашед Мустафа Сарвар, Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане.

Участие в обследовании добровольное. Полученная информация будет использоваться только в статистических целях. Интервьюеры будут иметь отличительную форму и бейджи с логотипами Бюро, ЮНИСЕФ, АБР и ЮНФПА.

Обследование проводится при поддержке ЮНИСЕФ, Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Азиатского банка развития.

С момента запуска МИКС в 1996 году было проведено 355 обследований в 118 странах. В текущем 7-м раунде участвуют 27 стран, включая Казахстан.