Положение сборной Казахстана в группе отбора на ЧМ-2022 после поражения Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В группе D отборочного турнира чемпионата мира, где выступает сборная Казахстана, прошли очередные матчи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В воскресенье сборная Казахстана провела свой первый матч в отборочном цикле — в Нур-Султане она уступила команде Франции со счетом 0:2. На 19-й минуте забил Усман Дембеле, а на 44-й Сергей Малый отправил мяч в свои ворота. На 75-й минуте вратарь сборной Казахстана Александр Мокин отразил пенальти Килиана Мбаппе.

Затем свой матч в Киеве провели сборные Украины и Финляндии. На 80-й минуте Жуниор Мораес вывел хозяев вперед, однако в самой концовке финны смогли отыграться: на 89-й минуте с поля был удален Виталий Миколенко, а пенальти реализовал Теэму Пукки.

Таким образом, турнирное положение команд в группе D выглядит так: Франция — 4 очка (2 матча), Финляндия — 2 (2), Украина — 2 (2), Босния и Герцеговина — 1 (1), Казахстан — 0 (1).



