Положение о Национальном пантеоне планируют изменить в Казахстане

В новой редакции документа «Положение о Национальном пантеоне» из списка лиц, которые подлежат погребению в пантеоне исключены члены семьи Президента, государственные секретари, председатели Конституционного совета, а также обладатели орденов «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев», передает корреспондент агентства Kazinform.

В обосновании к поправке касательно кавалеров орденов имени Назарбаева отметили, что Конституционный закон Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» утратил силу Конституционным законом РК «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы».

Вместе с тем, изменения коснулись объектов на территории Национального пантеона. В Правительстве отказываются от строительства мемориального здания и музея памяти (XX-XXI веков) с монументом «Стена памяти».

– Погребению на территории пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица: президенты РК; премьер-министры РК и их заместители, председатели палат парламента РК и их заместители, государственные советники РК, руководители администрации президента РК, председатели Конституционного Суда РК, Верховного Суда РК и Национального банка РК; министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, акимы областей, городов республиканского значения и столицы; лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»; граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Еңбек Даңқы» трех степеней; граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»; граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»; и другие граждане по особому решению президента РК; с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги, – отмечается в проекте новой редакции положения о Национальном пантеоне.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 4 марта 2024 года.



