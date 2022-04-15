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Половодье продолжится в СКО до начала мая - Казгидромет

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Апреля 2022, 23:46
Половодье продолжится в СКО до начала мая - Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пики половодья пройдены в большинстве областей Казахстана, однако, по сообщению синоптиков, в Северо-Казахстанской области прохождение второго этапа половодья продолжится, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Снимки дистанционного зондирования земли спутников NASA показали, что площадь покрытия снегом территории Казахстана составляет 3%. Снежный покров в основном сохраняется в оврагах, лесистой и горной местности ВКО, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.

Согласно недельному синоптическому прогнозу на 16-22 апреля 2022 года, с прохождением атмосферных фронтов, на западе в конце периода ожидается дождь, на северо-западе, севере, юге, востоке, в центре страны прогнозируется дождь, в конце периода возможен переход дождя в снег.

Сильный дождь ожидается 20-22 апреля на юге Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, в горных и предгорных районах – дождь с переходом в снег. 21-22 апреля в Восточно-Казахстанской области прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), в связи с чем, в предгорных районах юга, юго-востока и востока республики ожидается формирование склонового стока.

«Пики половодья пройдены в Карагандинской, Костанайской и Актюбинской областях. В Западно-Казахстанской и Атырауской областях дальнейшая водность реки Урал будет определяться режимами работ водохранилищ расположенных на территории России.

На реках Акмолинской области пики весеннего половодья пройдены, ожидаются дальнейшее колебания уровней рек Нура и Есиль за счет волн добегания с верховьев рек.

Дальнейшая водность реки Ертис в Павлодарской области будет определяться режимами работы Верхне-Ертисского каскада водохранилищ (Бухтарминского и Щульбинского водохранилищ).

В Северо-Казахстанской области первый этап половодья прошел. На реках Акканбурлык, Бабыкбурлык, Иманбурлык, притоках реки Есиль и в Сергеевском водохранилище наблюдается спад уровней воды. С учетом добегания объемов стока рек Есиль, Калкутан, Жабай и Терисаккан (Акмолинской области) прохождение второго этапа половодья в Северо-Казахстанской области продолжится до начала мая.

На горных реках Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, паводковый сток формируемый на территории страны, зависит от выпадения сильных осадков.

На трансграничных реках Сырдарья, Шу, Талас, Иле, Ертис, Жайык, Кигач, и других дальнейшая водность будет определяться режимами работ водохранилищ расположенных на территории России, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана», - сказано в сообщении РГП «Казгидромет».

Ранее о возможном подъеме уровня рек и половодье предупреждали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

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