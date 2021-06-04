Половину жизненно важных лекарств будут производить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по увеличению доли производства жизненно важных лекарств рассказал председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день казахстанские производители наладили выпуск базовых препаратов, которые по классификации ВОЗ относятся к жизненно важным лекарствам. В том числе, значительная доля, а именно 48% медикаментов, входящих в протокол лечения от коронавируса, также являются продуктами отечественного производства», - сказал Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.

Поэтому, по его словам, в столь сложное время стало неоспоримым то, что сегодня Казахстану критически важно иметь свое налаженное производство лекарственных средств и медизделий.

«Производство, которое способно бесперебойно работать и при острой необходимости наращивать объемы. В этой связи хотелось бы остановиться на поддержке отечественных фармпроизводителей, так как это одна из основ лекарственной безопасности страны. Правительством уже реализуется Комплексный план развития фармотрасли до 2025, согласно которому доля собственного производства составит 50%. Единый дистрибьютор принимает активное участие в его реализации», - отметил спикер.

«Большая часть отечественных препаратов закупается посредством заключения долгосрочных договоров с ОТП на 10 лет. Если в 2010 году доля отечественных производителей в денежном выражении составила 15%, то по итогам 2020 года доля закупа в денежном выражении составляет - 30%», - добавил Е. Искалиев.

Он также сообщил, что за период деятельности Единым дистрибьютором заключены 88 долгосрочных договоров с 36 ОТП на поставку 5 042 наименований (ЛС – 996, МИ – 4 046).

На сегодня, уже реализованы следующие меры поддержки ОТП:

- Пересмотрены критерии отбора поставщиков на заключение ДД,

- Ускорена экспертиза регистрации отечественных ЛС и МИ, что дает возможность ускоренного вывода новой продукции.

- Осуществляется мониторинг исполнения Долгосрочных договоров

- Обозначены KPI роста доли закупа у ОТП не менее 50% до 2025 года

- Ускорено проведение оценки безопасности и качества (сертификация) отечественных ЛС и МИ.