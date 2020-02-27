Половину заключенных в Атырау обеспечили оплачиваемой работой

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Свыше половины отбывающих наказание в колониях Атырауской области обеспечили оплачиваемой работой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить точнее, то это 67,5 процента от общего числа осужденных, отбывающих срок в исправительных учреждениях Атырауской области. В настоящее время отбывающих назначенное судом наказание 452 человека. Из них годными к труду признаны 256 осужденных. Так, в учреждении УГ-157/9, где общий режим, открыты производство бордюров и брусчатки, цех по изготовлению кирпичей, столярный цех, пекарня. В учреждении УГ-157/11 –это женская колония, в настоящее время трудоустроено в швейном цехе 19 осужденных, пекарне - 3 и в швейном цехе - 16 человек», - рассказала главный специалист отдела трудоустройства осужденных ДУИС по Атырауской области Жангуль Утаралиева.

По ее информации, средняя зарплата заключенных составляет 40 тысяч тенге.