Половину заключенных в Атырау обеспечили оплачиваемой работой
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Свыше половины отбывающих наказание в колониях Атырауской области обеспечили оплачиваемой работой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если говорить точнее, то это 67,5 процента от общего числа осужденных, отбывающих срок в исправительных учреждениях Атырауской области. В настоящее время отбывающих назначенное судом наказание 452 человека. Из них годными к труду признаны 256 осужденных. Так, в учреждении УГ-157/9, где общий режим, открыты производство бордюров и брусчатки, цех по изготовлению кирпичей, столярный цех, пекарня. В учреждении УГ-157/11 –это женская колония, в настоящее время трудоустроено в швейном цехе 19 осужденных, пекарне - 3 и в швейном цехе - 16 человек», - рассказала главный специалист отдела трудоустройства осужденных ДУИС по Атырауской области Жангуль Утаралиева.
По ее информации, средняя зарплата заключенных составляет 40 тысяч тенге.
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