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Половину судейского корпуса Казахстана составляют женщины

10 Декабря 2021 16:37
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Половину судейского корпуса Казахстана составляют женщины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В судейском корпусе страны из 2 382 судей более 50% являются женщинами. Об этом сказала председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В столице проходит заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

«Сегодня в судейском корпусе страны из 2 382 судей более половины – женщины (52,6%). Наблюдается устойчивый рост доли судей-женщин в районных судах. В судебной системе женщины - административные государственные служащие составляют 65,4%. Из них 370 (61%) женщин занимают руководящие позиции. В органах прокуратуры служит 1071 женщина – 22% от общего числа сотрудников, в том числе 7% (73) занимают руководящие должности», - сказала председатель Национальной комиссии Лаззат Рамазанова во время заседания.

По словам Лаззат Рамазановой, за последние пять лет наблюдается также рост числа женщин, работающих в правоохранительной службе.

Сегодня в этой сфере служат 12 414 женщин (14%), на руководящих должностях 657 женщин (5,3%).

Отметим, что на заседании подводят итоги деятельности Национальной комиссии за прошедший год и озвучены задачи на 2022 год.



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#Суды   #Другие государственные органы   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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