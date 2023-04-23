Половину бюджета тратят на продукты жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики посчитали денежные расходы населения за минувший год. Траты увеличились на 16% и достигли почти 89 тысяч тенге на одного человека в месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента Бюро национальной статистики, более 89% расходов приходится на потребительские товары. В этой категории самой затратной статьей является покупка продуктов питания – 50% расходов. Около 30% от этой суммы жители региона тратят на покупку мяса. На втором месте - приобретение хлебопродуктов и крупяных изделий.

При этом структура покупок продовольственных товаров городского и сельского населения различается. У горожан выше доля расходов на покупку мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов и ниже - на хлебопродукты и крупы, сахар и кондитерские изделия.

В группе непродовольственных товаров лидирующие позиции стабильно занимают одежда и обувь – около 23%. Горожане и сельчане в этом случае тратят почти одинаковые суммы.

В расходах на оплату услуг 33% денежных средств приходится на жилищно-коммунальные, почти столько же – на транспорт и связь, 8% – на здравоохранение. Затраты на культурные мероприятия и организацию досуга занимают незначительную часть в расходах на платные услуги – менее 4%. Расходы на платные услуги городского населения превысили расходы сельского в 1,9 раза.