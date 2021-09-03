Половину Атырау отключат от газоснабжения на десять суток

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Половину города Атырау отключат от газоснабжения на десять суток, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала «КазТрансГаз Аймак».

«На газораспределительной станции «Атырау» с 6 по 10 сентября и с 27 сентября по 3 октября будут проводиться ремонтно-профилактические работы. В связи с этим будет временно приостановлена подача газа потребителям левобережной части («бухарская» сторона) областного центра», - говорится в сообщении.

Подача газа временно будет прекращена в микрорайонах и населенных пунктах: район Элеватора, ТЭЦ и АНПЗ, микрорайоны Привокзальный, Алмагуль, СМП-136 и СМП-163, Восток, Центральный, Жилгородок, Балыкшы, Кокарна. Также без газа останутся жилые массивы Ельшибек, Первый участок, Химпоселок, Сельстрой. Подача газа будет прекращена по улицам С. Датова, Махамбета, Атамбаева, пр. Ауэзова и Азаттык. В селах Акжайык, Курсай, Таскала, Жанаталап, Курмангазы, Атырау и Дамба также потребителей отключат от газоснабжения.

Как ранее сообщалось, цена на газ снизилась в Атырау.