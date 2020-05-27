Половина зарегистрированных случаев коронавируса в СКО - завозные
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 24 марта по 27 мая зарегистрировали 49 инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, из всех зарегистрированных случаев 24 являются завозными. Лидирует количество инфицированных, прибывших из соседней России – 21 человек, из Великобритании – два, из Египта – один.
«Основную долю завозных случаев составляют студенты, грузоперевозчики на автомобильном транспорте и лица, работающие вахтовым методом в России. В 78% случаев отмечается бессимптомное течение заболевания», - отметили в пресс-службе.
В регионе продолжается массовый скрининг на COVID-19. Обследовали более 24 тысяч человек.
«При приросте случаев за неделю 7% и более не может быть речи о послаблении режима карантина. Решение по усилению режима карантина принимается Межведомственной комиссией. Необходимо соблюдать меры безопасности: ношение масок в общественных местах, транспорте, мытье рук, использование антисептиков. При появлении симптомов респираторной инфекции необходимо обратиться на 103», - добавили в пресс-службе.
Последние случаи инфицирования COVID-19 – тоже завозные - в регионе выявили 26 мая.
- Подробности о пяти новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области
- Аким СКО: При ухудшении ситуации ужесточим режим карантина
- Дезинфекция, ношение масок, личная гигиена являются важным механизмом - глава Минздрава
- Елжан Биртанов назвал регионы с ростом заболеваемости коронавирусом
- 58 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК
- У трех вахтовиков обнаружили коронавирус в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана