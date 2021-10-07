Половина законсервированных урановых рудников до сих пор остаются без защитных ограждений в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на протяжении нескольких лет не могут оградить все отработанные урановые месторождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе шесть законсервированных урановых рудников: «Грачевское», «Косачинное» и «Дергачевское» в Айыртауском районе, «Шокпакское», «Акан-Бурлукское» и рудник без названия возле села Токсан би в районе им.Г.Мусрепова. Законсервировали их в начале 2000-х годов. Вопрос об ограждении месторождений стоит на повестке до сих пор. Пока территории открыты и не охраняются, местные жители разбирают там здания и зараженные конструкции используют в хозяйстве. Экологи поднимали тему на заседании акимата еще в 2018-м году. Тогда аким области Кумар Аксакалов предложил разработать Дорожную карту, чтобы пошагово решить проблему.

В сентябре прошлого года экологи выезжали на рудники, замеряли уровень гамма-излучений и на месте смотрели, что сделано районами. Тогда положительные изменения были только в районе им. Г.Мусрепова. Средств на ограждение рудников и установку знаков радиационной безопасности у сельского акимата не было. Но в районе вышли из положения с помощью агроформирований. Месторождения оградили.

В Айыртауском районе дело с мертвой точки не сдвинулось. Рудники по-прежнему – в открытом доступе.

«Акиматами районов им. Г. Мусрепова и Айыртауского урановые рудники приняты в коммунальную собственность и закреплены на балансе акиматов сельских округов. Акиматом района им. Г. Мусрепова проведены работы по восстановлению защитных ограждений и установке знаков радиационной безопасности. Айыртауским районом работы эти не проведены. Подготовлена сметная документация на ограждение территорий бывших урановых рудников «Грачевское» и «Косачинное» на общую сумму более 95 млн тенге. Расходы внесены на рассмотрение областной бюджетной комиссии при уточнении бюджета в сентябре. Однако не были поддержаны. Управление финансов расходы включило в потребность 2022-го года», - прокомментировали в департаменте экологии.

Месторождение «Грачевское», кстати, самое большое – занимает площадь более 60 га. Добычу там прекратили в 1998-м году.

Уровень гамма-излучения на законсервированных рудниках экологи периодически замеряют. Пока он не превышает предельно-допустимых норм. Однако экологи настаивают на том, что потенциально опасные территории необходимо оградить как можно быстрее.