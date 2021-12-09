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Половина взрослого населения Узбекистана прошла полный курс вакцинации от КВИ

9 Декабря 2021 22:29
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Половина взрослого населения Узбекистана прошла полный курс вакцинации от КВИ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане половина взрослого населения прошла полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил представитель Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом РУ Батыр Курбонов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Из 21,4 миллиона запланированных к вакцинации граждан старше 18 лет, первую прививку получили более 18 млн человек, или 84% населения. Полностью вакцинировалось 52% взрослого населения», - сказал Б.Курбонов.

По словам эксперта, общее количество импортированных в страну препаратов от коронавируса достигло свыше 43 миллионов. Из них на сегодня уже применено более 35 млн доз.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения. С 29 сентября на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет вакциной Pfizer.


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#Узбекистан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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