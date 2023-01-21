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Половина всего поголовья коров в Аргентине может погибнуть из-за засухи

21 Января 2023, 01:07
Половина всего поголовья коров в Аргентине может погибнуть из-за засухи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате продолжительной засухи в Аргентине гибнет домашний скот. В провинции Санта-Фе дожди должны были начаться 4 месяца назад. Но за это время одно из местных фермерских хозяйств уже потеряло три тысячи коров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

По оценкам экспертов отрасли, если засуха продолжится, то половина всего поголовья коров в Аргентине может погибнуть.

Владелец ранчо Пабло уверен: «Если не будет сильных дождей между мартом и апрелем, то мы столкнемся с уникальной для страны продовольственной проблемой».

Еще одним следствием засухи стали частные природные пожары. Ожидается что потери сельскохозяйственной сферы составят около 10 миллиардов долларов, что приведет к снижению ВВП Аргентины.

Засуха в Аргентине продолжается уже три года, в январе она в разной степени затронула половину территории страны.


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