Половина вагонного парка требует замены - глава МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году планируется приобрести 31 пассажирский вагон на сумму 14,7 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На субсидирование пассажирских перевозок планируется выделить более 44 млрд тенге на 57 социально значимых маршрутах, из них на сегодня выделено 15,5 млрд тенге. Парк пассажирских вагонов насчитывает порядка 2,6 тыс. единиц со средним износом 46%», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи с населением.

«Существуют справедливые нарекания со стороны населения на состояние вагонов. Действительно, половина парка требует замены. В 2020 году в рамках механизма государственной поддержки национальным перевозчиком приобретено 100 вагонов отечественного производства завода «Тулпар» на 40 млрд тенге», - отметил Б. Атамкулов.

По данным министра, в текущем году планируется приобретение 31 пассажирского вагона на сумму 14,7 млрд тенге. Эти вагоны, как отмечает Бейбут Атамкулов, будут поставлены на маршруты Алматы – Мангыстау и Алматы – Атырау.

«В целом, в рамках бюджетного кредитования до 2025 года планируется обновить 295 вагонов. Кроме того, до конца текущего планируется обновить санитарные узлы 252 вагонов», - проинформировал глава ведомства.

Ранее министр сообщил, что за четыре месяца 2021 года перевезено 4,4 млн пассажиров. Причиной низких показателей перевозок являются карантинные ограничения.