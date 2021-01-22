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    13:44, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Половина привлеченных к дисответственности лиц занимают руководящие должности в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Половина привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц, занимают руководящие должности в Костанайской области. Тогда как, согласно Этическому кодексу государственных служащих, именно они должны служить примером для своих подчиненных. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области, председатель Совета по этике Асхат Искендиров, передает МИА «Казинформ».

    В 2020 году доля дисциплинарных проступков, совершенных указанной категорией госслужащих составила порядка 50% от общего количества.

    Результаты проводимой департаментом работы реализации законодательства в части диспрактики опровергают устоявшееся мнение о том, что к ответственности привлекаются служащие исполнительского состава.

    Во исполнение рекомендаций Совета по этике в 2020 году к дисответственности привлечены 14 государственных служащих, занимающих руководящие должности.

    «К сожалению, зачастую причинами совершения госслужащими дисциплинарных правонарушений является не заранее сформированный умысел, а элементарная безответственность и отсутствие должного контроля», - отметил Асхат Искендиров.


    Теги:
    Костанайская область Другие государственные органы
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