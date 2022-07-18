18 Июля 2022 14:33

Половина природных пожаров в Казахстане - результат деятельности человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Казахстане происходит около 800 лесных и степных пожаров и возгораний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает анализ причин природных пожаров, только 43% загораний вызваны природными явлениями, грозовыми разрядами, а более 50% стали результатом деятельности человека», - сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В третьем квартале, по прогнозным данным Казгидромета, температура в среднем составит +30ºС, а в южной, восточной и западной части республики прогнозируется засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до +40ºС.

Спасатели просят казахстанцев соблюдать требования пожарной безопасности. Рекомендуется не бросать горящие спички и окурки, не разводить костры в лесных и степных массивах. После пребывания на природе следует забрать с собой стеклянную посуду. Солнечный свет, проходя через стекло, может поджечь сухую траву. Также пожарные советуют проводить мероприятия по вывозу горючего мусора и уборке территории населенных пунктов, очистке от сухой растительности и восстановлению минерализованных полос.

Ранее сообщалось, что с начала пожароопасного периода в Казахстане зарегистрировано 394 лесных и 22 степных пожара. Общая площадь возгорания составила 34,8 тыс. га.