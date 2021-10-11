Половина обращений в Комитет по защите прав потребителей относится к сфере ЖКХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около половины обращений в Комитет по защите прав потребителей относится к сфере ЖКХ. Об этом сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей РК Аскар Тынысбеков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 8 месяцев на «горячую линию» из всех поступивших жалоб 47% на сферу ЖКХ, по повышению цен на социально значимые товары 5%. Комитет, как уполномоченный орган, осуществляющий координирующую роль, проводим соответствующую работу с уполномоченными органами. Это те госорганы, к компетенции которых относится регулирование и контроль в вышеуказанных вопросах. В частности, вопросы повышения цен на ГСМ – это компетенция Министерства энергетики, высокие тарифы в сфере ЖКХ – это компетенция соответствующего Комитета МИИР, защиты прав потребителей ипотечных кредитов и дольщиков – компетенция Агентства по финнадзору», – сказал А.Тынысбеков, отметив также, что статистика обращений не отражает полную картину в данной сфере, потому, что многие потребители просто не обращаются в госорганы со своими претензиями.

По его словам, Комитетом в 2020 году проведен социологический опрос среди населения. По итогам опроса проведен анализ и в новом законопроекте «О защите прав потребителей» предлагается распространить базовые принципы законодательства на сферы коммунальных, финансовых, медицинских, туристских, транспортных и иных услуг, которые в настоящее время не относятся к сфере регулирования Комитета по защите прав потребителей. Также предлагается норма согласования различных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы защиты прав потребителей, с уполномоченным органом по защите прав потребителей. Это даст возможность Комитету на законодательном уровне реагировать на те или иные проблемы, затрагивающие потребителей.