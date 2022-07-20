20 Июля 2022 20:23

Половина налогов в Нур-Султане поступает от МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе действует 179 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Значительный объем налоговых поступлений в бюджет приходится именно на МСБ. По итогам первого квартала, общий объем поступлений составил 407,9 млрд тенге, из них 214,3 млрд тенге – за счет представителей малого и среднего бизнеса», - сообщил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Еркегали Корбозов на встрече в столичном филиале палаты предпринимателей «Атамекен».

Он отметил значительный рост количества продукции, производимой малым и средним бизнесом. Если по итогам 2020 года этот показатель составил 6,6 трлн тенге, то по итогам 2021 года он вырос на 2,2 трлн тенге и составил 8,8 трлн тенге. За первые три месяца текущего года прирост составил 12,7 %.

По словам Е. Корбозова, для оказания финансовой поддержки бизнеса, в том числе на субсидии и гранты, в этом году из городского бюджета предусмотрено 25,7 млрд тенге.

В 2021 году инвестиции в основной капитал превысили показатели предыдущих лет. Их объем составил 1 трлн 213,5 млрд тенге, из них прямых иностранных инвестиций – на 1 млрд долларов США.















