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Половина молодых людей Брюсселя получили первую дозу вакцин от COVID-19

7 Августа 2021 03:27
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Половина молодых людей Брюсселя получили первую дозу вакцин от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Показатели вакцинации молодых жителей бельгийской столицы в возрасте от 18 до 44 лет постепенно увеличиваются, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Брюссельского столичного региона, 50% молодых людей в возрасте от 18 до 44 лет получили свою первую дозу вакцины, 41% - вакцинированы полностью двумя компонентами.

Общий уровень вакцинации в Брюссельском столичном регионе, который состоит из 19 муниципалитетов, составляет 62% первой дозой и 56% - двумя компонентами.

Данные показатели намного ниже других регионов Бельгии. Для сравнения: во Фландрии уровень вакцинации населения составляет 95 и 82 процентов соответственно.

В настоящее время власти Брюсселя приглашают на вакцинацию детей старше 12 лет, в том числе без предварительной записи.

В ближайшем будущем бельгийская столица планирует провести активную разъяснительную кампанию в школах, а также с сентября направить медицинские бригады в университетские городки для добровольной вакцинации студентов и преподавателей.

Ранее сообщалось, что Бельгия преодолела показатель в 5 миллионов человек, получивших вакцину от коронавируса.

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#Здравоохранение   #Бельгия   #Молодежь   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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