Половина Исландии осталась без электричества из-за штормового ветра

РЕЙКЬЯВИК. КАЗИНФОРМ - Штормовые ветры стали причиной отключения электричества и перекрытия дорог на востоке Исландии, ПЕРЕДАЕТ миа «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Из-за непогоды значительный ущерб был причинен инфраструктуре в Восточных фьордах.

В столице Рейкьявике порывами ветра повреждены заборы, крыши зданий и рекламные щиты. Главная дорога в южной части полуострова Вестфирдир была перекрыта из-за схода оползня.









Кадр из видео ISRUVvia EVN























