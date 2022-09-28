21:04, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6
Половина Исландии осталась без электричества из-за штормового ветра
РЕЙКЬЯВИК. КАЗИНФОРМ - Штормовые ветры стали причиной отключения электричества и перекрытия дорог на востоке Исландии, ПЕРЕДАЕТ миа «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
Из-за непогоды значительный ущерб был причинен инфраструктуре в Восточных фьордах.
В столице Рейкьявике порывами ветра повреждены заборы, крыши зданий и рекламные щиты. Главная дорога в южной части полуострова Вестфирдир была перекрыта из-за схода оползня.
Кадр из видео ISRUVvia EVN