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    13:25, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Половина иностранных студентов в Нидерландах испытывала стресс из-за карантина – опрос

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Большинство иностранных студентов, приехавших на учебу в Нидерланды, испытывает эмоциональные трудности из-за коронавирусных мер, свидетельствует опрос нидерландского образовательного центра, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Данные опросов, проведенных международным образовательным бюро «Nuffic» показали, что более половины иностранных студентов испытывали тревогу, одиночество и скуку в течение первой половины учебного года, когда большинство университетов и колледжей были закрыты из-за жесткого «локдауна».

    Так, четверо из десяти молодых людей испытали чувство депрессии. Студенты из-за пределов Евросоюза были более склонны к эмоциональному стрессу, чем студенты из ЕС.

    Учащиеся, которые могли физически посещать некоторые занятия, чувствовали себя более бодрыми, показал опрос. И были более склонны позитивно оценивать свой университет и социальную жизнь.

    «Иностранные студенты сильно пострадали от коронавирусного кризиса», - сказал директор центра «Nuffic» Фредди Вейма.

    Эти студенты не имеют такой большой социальной сети в Нидерландах, как их нидерландские сверстники, и это делает их уязвимыми. Мы знаем, что университеты и колледжи Нидерландов знают об этой проблеме и пытаются ее исправить.

    Недавние исследования также показали, что более широкий контингент студентов от 30 до 35 тысяч плохо справляется с учебой из-за ограничений.

    На этой неделе власти Нидерландов сообщили о дальнейших смягчениях правил физической посещаемости для студентов колледжей и университетов. Кроме того, ребята вскоре могут воспользоваться более широкими возможностями заниматься спортом.

    В 2020 году число иностранных студентов в ЕС сократилось на 4%. Тем не менее, в Нидерландах число иностранных студентов выросло на 13%.


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