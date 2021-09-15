Половина Атырау из-за аварии осталась без газа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня половина города Атырау осталась без газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, на пятом километре трассы Атырау - Астрахань в магистральной газовой трубе произошла утечка газа.

На место аварии сразу же выехали ремонтные бригады атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак». Для устранения утечки потребовалась отключить от газоснабжения правую часть областного центра.

«Ремонтные работы планируется завершить до 20 часов вечера»,- проинформировали в пресс-службе акимата Атырау.