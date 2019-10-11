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Полосы для грузовиков выделят на границе в СКО

11 Октября 2019 02:20
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Полосы для грузовиков выделят на границе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов с рабочей поездкой побывал в районе М.Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы главы региона, в районе К.Аксакалов посетил промышленные, бизнес и спортивные объекты. В райцентре Булаево аким области провел совещание по дальнейшему развитию района.

Побывал К.Аксакалов на пограничном посту возле села Каракога. Здесь завершается капитальный ремонт пункта пропуска.

В пресс-службе сообщили, что на переходе через границу с Россией оборудуют специальные полосы для грузовых автомобилей. Это позволит разделить поток легковых и грузовых автомобилей. Таким образом местные власти рассчитывают сократить очереди на границе.

В социальных сетях жители региона неоднократно поднимали тему многочасовых очередей на границе. Возникает и на совещаниях, где обсуждают развитие туризма в области. Ожидание на границе может негативно сказаться на потоке туристов. На диалоговой площадке «Adal Bussiness», организованной антикоррупционной службой, предприниматели жаловались на простои грузового транспорта.

Ускорит ли разделение потоков прохождение пограничного контроля, покажет время.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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