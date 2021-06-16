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    12:43, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Полосу «Bus Lane» запустят еще на двух улицах столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с 20 июня будет запущена полоса «Bus Lane» по проспекту Улы дала в двух направлениях на участке пр. Мәңгілік Ел – ул.38. Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата, передает МИА «Казинформ».

    Ежедневно в этом направлении курсируют 5 маршрутов: №№ 15, 15А, 35, 54, 60. А это 53 единицы автобусов.

    Кроме того, с 26 июня начнет работу специальная полоса по обе стороны проспекта Абылай хана от улицы Пушкина до улицы Мустафина. По ней будет курсировать 29 маршрутов (22 городских и 7 пригородных): № 5, 5A, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 15A, 18, 22, 22A, 23, 28, 31, 33, 40, 48, 60, 72, 73, 80, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322. Всего - 259 автобусов.

    Вместе с тем, акиматом города Нур-Султан совместно с Департаментом полиции столицы планируется внедрение выделенной полосы по проспекту Туран на участке ул. Кунаева-ул. Сарайшык в направлении правого берега. Здесь курсируют 9 маршрутов: №№ 12, 32, 35, 46, 50, 53, 300, 305, 312. Всего 101 единица автобусов.

    Напомним, с 29 мая запущена выделенная полоса «Bus Lane» по проспекту Туран от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Сыганак. Таким образом, на данном участке создалось преимущество для движения 5 маршрутов: №40, 50, 51, 53, 61.

    Учитывая все изменения, участникам дорожного движения следует быть бдительными и заранее планировать свой маршрут. На данный момент проект «Bus Lane» уже реализован на 22 участках дорог протяжённостью 57,2 км.


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