Полоса препятствий и 130 км верхом: военные Казахстана – призеры конного марафона АрМИ

МОНГОЛИЯ. КАЗИНФОРМ - В Монголии завершился конкурс конный марафон «Аравт» в рамках Армейских международных игр. Казахстанская команда заняла второе место, опередив Кыргызстан и Россию. На первом месте – команда Монголии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Это новый конкурс в программе армейских игр. Соревнование проходило в 2 этапа: марафон на дистанцию 130 км и смешанная эстафета на короткую дистанцию.

«Особенность конного марафона заключается в участии в соревновании двух конкурсантов – это военнослужащий и его лошадь. Если в других конкурсах участвует только военнослужащий, и результат зависит только от его индивидуальной подготовленности, то здесь хорошего результата добивается только та команда, где военнослужащий и лошадь выполняют поставленную задачу как одно целое», - подчеркнул командир отделения команды Казахстана старший лейтенант Бекдаир Тулегенов.

Маршруты пролегали через горные, лесные, с водными преградами и песком местности. При этом на разных дистанциях участников ожидали различные испытания. Преодоление водной преграды глубиной до 1 метра и протяженностью до 100 метров и минное поле, тактическое задание, поиск ночлега, перевозка раненого и ящиков с боеприпасами весом по 30 кг каждый – все это верхом на лошади выполняли наши военнослужащие. На втором этапе участникам требовалось пройти полосу препятствий: ров, лабиринт, забор, разрушенный мост и лестница, колодец с ходами сообщения и траншеей.

Судейская коллегия конного марафона тщательно проверяла экипировку и соблюдение мер безопасности, ветеринарный врач проверял пульс и сердцебиение лошадей. Команды разных стран не скрывали усталость, но воля к победе всегда оставалась сильнее.

Напомним, официальное открытие V Армейских международных игр-2019 состоялось на полигоне «Алабино» в Московской области 3 августа. В этом году игры пройдут с 3 по 17 августа на 21 военном полигоне 10 государств, в акваториях Каспийского, Балтийского морей и Персидского залива.

На 40-ой военной базе «Отар» в Жамбылской области с 7 по 15 августа состоятся 3 конкурса в рамках пятых Армейских международных игр «АрМИ-2019».