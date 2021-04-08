Поломка оборудования произошла в одном из диагностических центров Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Онкобольные столкнулись с проблемой из-за поломки оборудования в одном из диагностических центров Нур-Султана. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, у нас ПЭТ-КТ стоят из-за того, что в Республиканском диагностическом центре в Нур-Султане произошла техническая поломка циклотрона - оборудования, которое вырабатывает радиофармпрепараты», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

В связи с этим, по его словам, работы приостановлены.

«Но нам обещают, что в течение месяца будет отремонтирован данный циклотрон и данные фармпрепараты поступят в медорганизации для проведения ПЭТ-исследований», - заверил Алексей Цой.

Глава Минздрава отметил, что технические работы ведутся, и в ближайшее время запустится производство.

Алексей Цой добавил, что в Нур-Султане планируется строительство двух дополнительных циклотронов в Национальном онкологическом центре.