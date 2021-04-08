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    18:30, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Поломка оборудования произошла в одном из диагностических центров Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Онкобольные столкнулись с проблемой из-за поломки оборудования в одном из диагностических центров Нур-Султана. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, у нас ПЭТ-КТ стоят из-за того, что в Республиканском диагностическом центре в Нур-Султане произошла техническая поломка циклотрона - оборудования, которое вырабатывает радиофармпрепараты», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    В связи с этим, по его словам, работы приостановлены.

    «Но нам обещают, что в течение месяца будет отремонтирован данный циклотрон и данные фармпрепараты поступят в медорганизации для проведения ПЭТ-исследований», - заверил Алексей Цой.

    Глава Минздрава отметил, что технические работы ведутся, и в ближайшее время запустится производство.

    Алексей Цой добавил, что в Нур-Султане планируется строительство двух дополнительных циклотронов в Национальном онкологическом центре.


    Теги:
    Здравоохранение Астана Минздрав РК
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