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Полный запрет на энергетические напитки могут ввести в Кыргызстане

3 Ноября 2022, 19:11
Полный запрет на энергетические напитки могут ввести в Кыргызстане
3 Ноября 2022, 19:11

Полный запрет на энергетические напитки могут ввести в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в целях защиты здоровья граждан страны, сокращения заболеваний, возникающих из-за последствий потребления энергетических напитков, депутатами предлагается полностью запретить ввоз, производство, сбыт и реализацию энергетических напитков. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Жогорку Кенеша КР.

В настоящее время в стране действует запрет на реализацию энергетиков несовершеннолетним. Вместе с тем, парламентарии КР также обеспокоены употреблением энергетических напитков среди взрослого населения, которое зачастую не осознает в полной мере, какому риску подвергает свое здоровье.

Как известно, энергетические напитки содержат достаточное количество стимулирующих веществ, вызывающих раздражение, тревожность, бессонницу, сердцебиение и другие неблагоприятные состояния. Чрезмерное употребление таких напитков может привести к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой и нервной систем, желудочно-кишечного тракта.

Стимуляторы, используемые в энерготониках, вызывают привыкание. При постоянном использовании они уже не оказывают желаемого эффекта, провоцируя увеличение дозы, а их отсутствие вызывает повышенную раздражительность, напряжение и депрессию.


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