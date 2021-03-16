Полный локдаун будет введен в выходные дни в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За последнюю неделю темп прироста заболевших коронавирусом в Алматинской области составил 0,6%, за сутки зарегистрировано 99 случаев. Загруженность инфекционного стационара составляет 43%, реанимационных коек - 15%. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов, выступивший с кратким докладом о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе на заседании Правительства, прошедшем в селекторном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

По словам главы региона, медицинские организации области обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Количество коек инфекционного стационара увеличено на 412 и составляет 1 550 единиц.

С начала текущего года 11 ПЦР-лабораториями проведено 137 тыс. тестов. 391 мобильная бригада оказала более 50,7 тысячи медуслуг на дому пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В связи с ростом заболеваемости в области усилен карантинный режим.

Работа дошкольных организаций, объектов общественного питания, религиозных объединений, общественных бань и транспорта ограничена до 17-ти часов, развлекательных объектов и ресторанов - до 21-го часа с учетом норм наполняемости. В выходные дни в области будет введен полный локдаун.

«В связи с высокой миграцией населения между городом Алматы и областью наблюдается наибольший рост заболеваемости в пригородных районах - Жамбылском, Карасайском, Талгарском, Енбекшиказахском, Илийском. В связи с этим главными санитарными врачами приняты отдельные постановления по усилению ограничительных мер», - сказал А. Баталов.

В регионе усилена работа мониторинговых групп по соблюдению карантинных мер. Так, с 1 января в ходе 6 797 рейдов выявлено 449 нарушений карантинного режима, составлено 410 протоколов.

Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится в 30 прививочных пунктах, привито 6 883 человека.

Отметим, что на сегодня Алматинская область находится в «желтой» зоне по коронавирусу. В больницах проходят лечение 685 человек, из них 22 находятся в тяжелом состоянии.