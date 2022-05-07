7 Мая 2022 09:16
Полный курс вакцины против КВИ за сутки получили около 2 тыс. казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
По состоянию на 7 мая, в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 488 796 человек, вторым компонентом - 9 253 416 человек. Ревакцинировано 4 073 358 казахстанцев.
За сутки полный курс вакцины получили 1946 человек, а ревакцинировались 23 590 человек.
Ранее сообщалось о том, что лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1363 человека.
Ниже представлены данные по вакцинации в разрезе регионов.
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