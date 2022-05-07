7 Мая 2022 09:16

Полный курс вакцины против КВИ за сутки получили около 2 тыс. казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 7 мая, в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 488 796 человек, вторым компонентом - 9 253 416 человек. Ревакцинировано 4 073 358 казахстанцев.

За сутки полный курс вакцины получили 1946 человек, а ревакцинировались 23 590 человек.

Ранее сообщалось о том, что лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1363 человека.

Ниже представлены данные по вакцинации в разрезе регионов.















