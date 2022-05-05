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Полный курс вакцины от КВИ получили более 9,2 млн казахстанцев
5 Мая 2022 09:12

Полный курс вакцины от КВИ получили более 9,2 млн казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы данные по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

На 5 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 487 193 человека, вторым компонентом – 9 249 491 человек. Ревакцинировано – 4 026 937 казахстанцев.

Ранее сообщалось, что в стране продолжают получать лечение от КВИ 1 543 человека.


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