13 Августа 2022 09:03

Полный курс вакцинации против КВИ прошли более 856 тыс. казахстанских подростков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

На 13 августа 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом – 1 млн 237 тыс. 036 человек, вторым компонентом – 1 млн 192 тыс. 678 человек.

Из них первой дозой: подростки – 873 316, беременные женщины – 41 567, кормящие женщины – 145 335.

Второй дозой: подростки – 856 781, беременные женщины – 39 290, кормящие женщины – 141 589.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а 2 тыс. 133 человека выздоровели от КВИ, 9 млн 349 тыс. 841 казахстанцев получили полный курс вакцины против КВИ.