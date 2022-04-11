Полный курс вакцинации против КВИ прошли 75 % взрослых узбекистанцев

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 75 процентов взрослого населения в Узбекистане прошли полный курс вакцинации от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, из 21,4 миллиона запланированных к вакцинации граждан старше 18 лет первую прививку получили почти 20 млн человек, или 93,1% населения. Полностью вакцинировалось 75,3 % взрослого населения.

На сегодняшний день в стране было использовано 49,4 млн доз вакцины, первую дозу получили 19 977 757 человек, вторым компонентом вакцины привились 16 053 415 и третьим 13 372 805 узбекистанцев (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами).

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля прошлого года. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа 2021 года был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.