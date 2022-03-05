Полный курс вакцинации против КВИ прошли 360 тысяч павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области остаются актуальными требования по соблюдению профилактических мер: ношению масок, соблюдению социальной дистанции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области полный курс вакцинации против коронавируса двумя компонентами получили 360 974 жителя региона. Первым компонентом привились 374 143 человек, или 72,9%», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Лидеры по числу людей, получивших вакцину от КВИ, - Успенский район, где охват вакцинацией составил более 95 %, Иртышский район – (86,2 %), районы Аккулы (85,4 %) и Теренколь (85 %). В аутсайдерах остаются Баянаульский район, где первым компонентом привито 55,3 %, и город Аксу (69,5 %).

«В регионе продолжается кампания по ревакцинации. Бустерную дозу получили 100 929 человек, или 43,8 %, - добавили в ДСЭК Павлодарской области. - Медицинских работников ревакцинировано 12510 человек, или 96,4 % от плана. За прошедшие сутки 3-й курс вакцинации прошли 833 человека».

Эпидемиологи призвали жителей Павлодарской области продолжить вакцинацию и ревакцинацию. Кроме того, остаются актуальными требования по соблюдению профилактических мер: ношению масок, соблюдению социальной дистанции.