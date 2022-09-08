Полный курс вакцинации против КВИ получили 9 млн 375 тыс. 950 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

По данным МВК, на 8 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 588 тыс. 007 человек, вторым компонентом – 9 млн 375 тыс. 950 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.