Полный курс вакцинации против КВИ получили 859 тыс. 959 подростков в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 5 сентября 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом – 1 млн 238 тыс. 882 человека, вторым компонентом – 1 млн 199 тыс. 565 человек.

Из них первой дозой: подростки – 874 476, беременные женщины – 41 631, кормящие женщины – 145 451.

Второй дозой: подростки – 859 959, беременные женщины – 39 499, кормящие женщины – 142 030.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 сентября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привились 10 млн 825 тыс. 620 человек, вторым компонентом – 10 млн 573 тыс. 266 человек. Ревакцинировались 5 млн 469 тыс. 357 человек.



