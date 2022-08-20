20 Августа 2022 10:15

Полный курс вакцинации против КВИ получили 858 210 подростков в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 20 августа, вакциной «Pfizer» привились первым компонентом - 1 238 084 человека, вторым компонентом – 1 195 163 человека. Из них: первую дозу получили 874 105 подростков, 41 603 беременных женщины, 145 377 кормящих женщин.

Второй дозой привились 858 210 подростков, 39 403 беременных женщины, 141 709 кормящих женщин.