18 Августа 2022 09:18
Полный курс вакцинации против КВИ получили 857 746 казахстанских подростков
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
По состоянию на 18 августа, вакциной «Pfizer» привились первым компонентом - 1 237 770 человек, вторым компонентом – 1 194 350 человек. Из них: первую дозу получили 873 880 подростка, 41 588 беременных женщин, 145 361 кормящих женщин.
Второй дозой привились 857 746 подростков, 39 373 беременных женщин, 141 677 кормящих женщин.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное