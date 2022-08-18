18 Августа 2022 09:18

Полный курс вакцинации против КВИ получили 857 746 казахстанских подростков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 18 августа, вакциной «Pfizer» привились первым компонентом - 1 237 770 человек, вторым компонентом – 1 194 350 человек. Из них: первую дозу получили 873 880 подростка, 41 588 беременных женщин, 145 361 кормящих женщин.

Второй дозой привились 857 746 подростков, 39 373 беременных женщин, 141 677 кормящих женщин.