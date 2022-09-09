Полный курс вакцинации против КВИ получили 39 тыс. 526 беременных женщин в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 8 сентября, вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 239 тыс. 055 человек, вторым компонентом – 1 млн 200 тыс. 014 человек.

Из них первым компонентом: подростки – 874 тыс. 577, беременные женщины – 41 тыс. 634, кормящие женщины – 145 тыс. 465.

Вторым компонентом: подростки – 860 тыс. 111, беременные женщины – 39 тыс. 526, кормящие женщины – 142 тыс. 042.