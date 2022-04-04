Полный курс вакцинации против коронавируса получили 366 320 жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за последние сутки третий курс вакцинации прошли 693 жителя области. В регионе продолжается вакцинация подростков, беременных женщин и матерей с грудными детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 4 апреля полный курс вакцинации против коронавируса двумя компонентами получили 366 320 жителей региона. Первым компонентом привилось, 376 058 человек или 73,2%, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - За последние сутки третий курс вакцинации прошли 693 жителя области. На сегодняшний день в регионе ревакцинировано 112 007 человек».

В регионе продолжается вакцинация подростков, беременных женщин и матерей с грудными детьми. Сегодня первый этап применения препарата «Pfizer» прошли 11 777 человек, в том числе 8 724 подростка, 303 беременные женщины и 2 707 кормящие детей мамы. Вторым компонентом привились 10 533 жителя. 43 человека с ограниченными возможностями также получили первый компонент вакцины «Pfizer», 14 человек – со вторым компонентом, добавили в ДСЭК.

«Обращаем ваше внимание, что вакцина «Pfizer» теперь доступна и остальным категориям граждан. Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации по КВИ, в стране снят ряд ограничений, но стоит не забывать, что главное условие обеспечения благополучной эпидситуации – своевременная вакцинация и ревакцинация граждан», - подчеркнули эпидемиологи.