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    16:45, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Полный курс вакцинации против коронавируса получили 366 320 жителей Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за последние сутки третий курс вакцинации прошли 693 жителя области. В регионе продолжается вакцинация подростков, беременных женщин и матерей с грудными детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 4 апреля полный курс вакцинации против коронавируса двумя компонентами получили 366 320 жителей региона. Первым компонентом привилось, 376 058 человек или 73,2%, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - За последние сутки третий курс вакцинации прошли 693 жителя области. На сегодняшний день в регионе ревакцинировано 112 007 человек».

    В регионе продолжается вакцинация подростков, беременных женщин и матерей с грудными детьми. Сегодня первый этап применения препарата «Pfizer» прошли 11 777 человек, в том числе 8 724 подростка, 303 беременные женщины и 2 707 кормящие детей мамы. Вторым компонентом привились 10 533 жителя. 43 человека с ограниченными возможностями также получили первый компонент вакцины «Pfizer», 14 человек – со вторым компонентом, добавили в ДСЭК.

    «Обращаем ваше внимание, что вакцина «Pfizer» теперь доступна и остальным категориям граждан. Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации по КВИ, в стране снят ряд ограничений, но стоит не забывать, что главное условие обеспечения благополучной эпидситуации – своевременная вакцинация и ревакцинация граждан», - подчеркнули эпидемиологи.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Общество Павлодарская область
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