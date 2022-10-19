Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Полный курс вакцинации против коронавируса получили 10 млн 600 тысяч 782 казахстанца

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Октября 2022, 08:43
Полный курс вакцинации против коронавируса получили 10 млн 600 тысяч 782 казахстанца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 19 октября, в Казахстане первым компонентом привито

10 млн 840 тыс. 432 человека, вторым компонентом – 10 млн 600 тыс. 782 человека. Ревакцинировано – 5 584 450 казахстанцев.

Как сообщалось ранее, на 19 октября текущего года 958 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии, 50 человек заболели КВИ за сутки.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 19.10.2022 года представлена ниже.

photo





Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Какие больницы и поликлиники построят в Астане
Какие больницы и поликлиники построят в Астане
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве