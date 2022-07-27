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Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 9328091 человек в РК
27 Июля 2022 08:52

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 9328091 человек в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан обновило данные по вакцинации против КВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

На 27 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 547 тыс. 152 человека, вторым компонентом – 9 млн 328 тыс. 091 человек.

Ревакцинировано 4 млн 987 тыс. 487 человек в РК.

Ранее сообщалось, что лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 20 тыс. 958 казахстанцев, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 684 заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели от КВИ 1 тыс. 314 казахстанцев.

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