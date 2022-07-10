10 Июля 2022 10:44

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 9 млн 315 тыс. 730 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 10 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 532 тыс. 92 человека, вторым компонентом – 9 млн 315 тыс. 730 человек.

Ранее сообщалось, что выявлено 447 случаев заболевания КВИ за сутки в Казахстане, выздоровели от коронавирусной инфекции 168 казахстанцев.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ в разрезе регионов представлена ниже:



