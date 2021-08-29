Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 5,3 млн человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане, по состоянию на 29 августа 2021 года, прошли полный курс вакцинации от COVID-19 обеими дозами вакцины 5 317 112 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

I компонентом 6 592 369 человек провакцинировано в Казахстане на 29 августа 2021 г, II компонентом 5 317 112 человек.

Минздрав представил информацию о проведении вакцинации населения против КВИ на 29.08.2021 г. в разрезе регионов. В лидерах вакцинации: Алматы, Туркестанская область, Алматинская область, ВКО, Карагандинская область и Шымкент.