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    10:01, 29 Август 2021 | GMT +6

    Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 5,3 млн человек в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане, по состоянию на 29 августа 2021 года, прошли полный курс вакцинации от COVID-19 обеими дозами вакцины 5 317 112 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    I компонентом 6 592 369 человек провакцинировано в Казахстане на 29 августа 2021 г, II компонентом 5 317 112 человек.

    Минздрав представил информацию о проведении вакцинации населения против КВИ на 29.08.2021 г. в разрезе регионов. В лидерах вакцинации: Алматы, Туркестанская область, Алматинская область, ВКО, Карагандинская область и Шымкент.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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