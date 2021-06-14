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    00:14, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Полный комплект: Милад Карими завоевал третью медаль этапа Кубка мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Осиеке (Хорватия) продолжается этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Милад Карими завоевал бронзовую награду турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанцу удалось выйти в финал в соревнованиях в опорном прыжке. На первом месте расположился представитель Украины Игорь Радивилов. Серебряную награду завоевал Адил Асем из Турции.

    Напомним, ранее в упражнениях на брусьях Карими стал вторым, а также отметился «золотом» в вольных упражнениях.

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