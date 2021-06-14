Полный комплект: Милад Карими завоевал третью медаль этапа Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Осиеке (Хорватия) продолжается этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Милад Карими завоевал бронзовую награду турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанцу удалось выйти в финал в соревнованиях в опорном прыжке. На первом месте расположился представитель Украины Игорь Радивилов. Серебряную награду завоевал Адил Асем из Турции.

Напомним, ранее в упражнениях на брусьях Карими стал вторым, а также отметился «золотом» в вольных упражнениях.