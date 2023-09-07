РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:21, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Полные трибуны соберут футбольные матчи Казахстан - Финляндия и Казахстан - Северная Ирландия

    None
    Фото:kff.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сентябрь для футбольных болельщиков из Казахстана обещает быть насыщенным на события и эмоции – наша сборная сыграет два важнейших матча против сборных Финляндии и Северной Ирландии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, все билеты на оба матча проданы еще в августе, так что «Астана Арена», вмещающая 32 тысячи человек, обещает быть забитой до отказа.

    По информации КФФ, билеты стоили от 1,5 до 7,5 тысячи тенге, в зависимости от сектора и мест.

    Между тем, судя по информации сайта OLX, билеты приобрети еще можно, но уже с рук. И конечно, уже по гораздо более дорогой цене. На сайте - более 50 объявлений о штучных продажах билетов на оба матча. Цены варьируются от 4 до 50 тысяч тенге.

    Такой интерес к матчам обусловлен тем фактом, что наша сборная впервые за много лет имеет реальные шансы побороться за путевку на чемпионат Европы.

    В настоящий момент сборная Казахстана с 9-ю набранными очками делит первое место с Финляндией. На два очка от нас отстают команды Дании и Словении, у сборной Северной Ирландии 3 очка.

    Напомним, сборная Казахстана уступила в первом туре квалификации Словении 1:2, но затем выиграла сразу три матча подряд, взяв верх над Данией, Сан-Марино и Северной Ирландией.

    Лидерами национальной команды Казахстана являются Абай Айымбетов, Абзал Бейсебеков, Бактиер Зайнутдинов, Ян Вороговский, Максим Самородов.

    Айымбетов и Зайнутдинов забили уже по два мяча в нынешнем отборе. К слову, не так давно последний перешел в турецкий Бешикташ, где помог одержать новой команде победу в Лиге Конференций, забив победный гол.

    Матчи в режиме онлайн будут транслировать телеканал Qazsport.


    Теги:
    Спорт Футбол Астана Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!