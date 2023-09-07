Полные трибуны соберут футбольные матчи Казахстан - Финляндия и Казахстан - Северная Ирландия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сентябрь для футбольных болельщиков из Казахстана обещает быть насыщенным на события и эмоции – наша сборная сыграет два важнейших матча против сборных Финляндии и Северной Ирландии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, все билеты на оба матча проданы еще в августе, так что «Астана Арена», вмещающая 32 тысячи человек, обещает быть забитой до отказа.

По информации КФФ, билеты стоили от 1,5 до 7,5 тысячи тенге, в зависимости от сектора и мест.

Между тем, судя по информации сайта OLX, билеты приобрети еще можно, но уже с рук. И конечно, уже по гораздо более дорогой цене. На сайте - более 50 объявлений о штучных продажах билетов на оба матча. Цены варьируются от 4 до 50 тысяч тенге.

Такой интерес к матчам обусловлен тем фактом, что наша сборная впервые за много лет имеет реальные шансы побороться за путевку на чемпионат Европы.

В настоящий момент сборная Казахстана с 9-ю набранными очками делит первое место с Финляндией. На два очка от нас отстают команды Дании и Словении, у сборной Северной Ирландии 3 очка.

Напомним, сборная Казахстана уступила в первом туре квалификации Словении 1:2, но затем выиграла сразу три матча подряд, взяв верх над Данией, Сан-Марино и Северной Ирландией.

Лидерами национальной команды Казахстана являются Абай Айымбетов, Абзал Бейсебеков, Бактиер Зайнутдинов, Ян Вороговский, Максим Самородов.

Айымбетов и Зайнутдинов забили уже по два мяча в нынешнем отборе. К слову, не так давно последний перешел в турецкий Бешикташ, где помог одержать новой команде победу в Лиге Конференций, забив победный гол.

Матчи в режиме онлайн будут транслировать телеканал Qazsport.