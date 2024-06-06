20:53, 05 Июнь 2024 | GMT +6
Полностью укреплена размытая дамба в селе Акжар близ Атырау
В настоящее время ситуация в селе Акжар, что в пригороде Атырау, стабильная. Дамбы укреплены, ведутся противопаводковые работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.
Об этом сообщил координатор участка Каһарман Мусаев.
По словам координатора, край защитной дамбы из-за сильного течения воды немного размыло водой.
— Размытую часть дамбы укрепили сотрудники ДЧС и специалисты подрядных организаций. Круглосуточное дежурство продолжается. В настоящее время над дамбами проложена гиомембрана, работы завершены на 100%, — сказал К. Мусаев.