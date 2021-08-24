Полноступенчатую систему IT-образования создают в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На базе Колледжа информационных технологий в Павлодаре откроют IT-хаб, а само учебное заведение модернизируют. Колледж, по задумке областных властей, должен стать местом притяжения представителей IT-сообщества. О планах развития образования в сфере информационных технологий в числе прочего рассказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на августовской конференции педагогов региона, передает МИА «Казинформ».

«Более того, на базе Торайгыров университета планируется открытие школы информационных технологий. Это будут сертификационные курсы для тех, кто хочет получить дополнительные или углубленные знания в этой отрасли. В вузе также запускается факультет Computer Science. Таким образом мы выстраиваем полный цикл IT-образования в нашем регионе», —сообщил Скаков.

Он подробно остановился на планах по развитию и других направлений. В частности, Абылкаир Скаков сообщил о возросшем вдвое за последние годы бюджете образования, что позволило начать масштабную модернизацию школ в Павлодарской области. По запущенной главой региона в прошлом году программе «Заманауи мектеп» в учебных учреждениях не только делают капитальный ремонт, но и полностью обновляют оборудование, мебель, а также благоустраивают прилегающие территории.

Особое внимание в Павлодарской области уделяют инклюзивному и дополнительному образованию. В прошлом году в регионе открыли аутизм-центр «Асыл Мирас» и специализированный детский сад, которые охватили современной коррекционной помощью еще более 100 детей.

«На сегодня более 4 тысяч педагогов прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию. Мы будем постоянно увеличивать их количество», - сказал Скаков, призвав коллег изменить «психологию подхода» к развитию инклюзивного образования через эмпатическое отношение к детям.

В части дополнительного образования на конференции говорили о развитии детского спорта и креативной индустрии. Благодаря системе государственного спортивного заказа в Павлодарской области планируют в течение нескольких лет в девять раз увеличить охват детей бесплатными секциями. Аким области также поручил разработать план переподготовки учителей физической культуры . Что касается креативной индустрии, в Павлодаре планируют возвести арт-центр.

В этом году августовская конференция в Павлодарской области прошла в новом формате – в виде экспертных дискуссий по актуальным вопросам образования. В них также приняли участие зарубежные специалисты, в том числе из Финляндии, известной своей одной из лучших систем образования в мире.



