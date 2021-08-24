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Полноступенчатую систему IT-образования создают в Павлодарской области

24 Августа 2021 11:28
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Полноступенчатую систему IT-образования создают в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На базе Колледжа информационных технологий в Павлодаре откроют IT-хаб, а само учебное заведение модернизируют. Колледж, по задумке областных властей, должен стать местом притяжения представителей IT-сообщества. О планах развития образования в сфере информационных технологий в числе прочего рассказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на августовской конференции педагогов региона, передает МИА «Казинформ».

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«Более того, на базе Торайгыров университета планируется открытие школы информационных технологий. Это будут сертификационные курсы для тех, кто хочет получить дополнительные или углубленные знания в этой отрасли. В вузе также запускается факультет Computer Science. Таким образом мы выстраиваем полный цикл IT-образования в нашем регионе», —сообщил Скаков.

Он подробно остановился на планах по развитию и других направлений. В частности, Абылкаир Скаков сообщил о возросшем вдвое за последние годы бюджете образования, что позволило начать масштабную модернизацию школ в Павлодарской области. По запущенной главой региона в прошлом году программе «Заманауи мектеп» в учебных учреждениях не только делают капитальный ремонт, но и полностью обновляют оборудование, мебель, а также благоустраивают прилегающие территории.

Особое внимание в Павлодарской области уделяют инклюзивному и дополнительному образованию. В прошлом году в регионе открыли аутизм-центр «Асыл Мирас» и специализированный детский сад, которые охватили современной коррекционной помощью еще более 100 детей.

«На сегодня более 4 тысяч педагогов прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию. Мы будем постоянно увеличивать их количество», - сказал Скаков, призвав коллег изменить «психологию подхода» к развитию инклюзивного образования через эмпатическое отношение к детям.

В части дополнительного образования на конференции говорили о развитии детского спорта и креативной индустрии. Благодаря системе государственного спортивного заказа в Павлодарской области планируют в течение нескольких лет в девять раз увеличить охват детей бесплатными секциями. Аким области также поручил разработать план переподготовки учителей физической культуры . Что касается креативной индустрии, в Павлодаре планируют возвести арт-центр.

В этом году августовская конференция в Павлодарской области прошла в новом формате – в виде экспертных дискуссий по актуальным вопросам образования. В них также приняли участие зарубежные специалисты, в том числе из Финляндии, известной своей одной из лучших систем образования в мире.



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#Павлодарская область   #Образование  
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