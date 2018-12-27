Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30 428
-
вчера 22:25 189
-
вчера 22:05 130
-
-
вчера 21:30 205
-
-
вчера 21:00 227
-
вчера 20:54 220
-
-
вчера 20:40 205
-
вчера 20:28 164
-
вчера 20:15 330
-
-
вчера 19:37 754
-
-
вчера 19:05 197
-
-
вчера 18:35 271
-
вчера 18:32 1143
-
-
вчера 18:30 1146
-
вчера 18:20 2081
-
-
-
вчера 18:09 4334
-
-
вчера 17:57 320
-
вчера 17:47 363
-
вчера 17:32 235
-
-
вчера 17:15 273
-
вчера 17:01 292
-
-
-
вчера 16:32 305
-
-
вчера 16:21 173
-
вчера 16:17 138
Полностью закрыто автодвижение в трех областях республики
27 Декабря 2018 00:18 136
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погодных условий закрыто автодвижение по всем направлениям на дорогах Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ Астане и в пяти областях Казахстана закрыты дороги Движение на дорогах закрыто в Астане и пяти областях
По информации Казаавтожола, в Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях автодвижение закрыто из-за низкой температуры воздуха (-35 градусов).
В Западно-Казахстанской области по причине ограничения видимости (метель).
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Павлодарская область, Западно-Казахстанская область, Транспорт, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Мороз и усиление ветра ожидаются 27 декабря в Казахстане
- Автотрассу закрыли в Западно-Казахстанской области
- Какую погоду ждать казахстанцам 31 декабря
- В каком году была зафиксирована самая холодная зима в Казахстане
- Метель и сильный ветер ожидаются в шести регионах Казахстана
- «Лавку честности» открыли в медицинском университете Семея
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн