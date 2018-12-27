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Полностью закрыто автодвижение в трех областях республики

27 Декабря 2018 00:18 136
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Полностью закрыто автодвижение в трех областях республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погодных условий закрыто автодвижение по всем направлениям на дорогах Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации Казаавтожола, в Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях автодвижение закрыто из-за низкой температуры воздуха (-35 градусов).

В Западно-Казахстанской области по причине ограничения видимости (метель).

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Павлодарская область, Западно-Казахстанская область, Транспорт, Погода,
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Гульмира Байзакова

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