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Полностью вакцинировались против КВИ свыше 10,6 млн казахстанцев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Октября 2022, 11:42
Полностью вакцинировались против КВИ свыше 10,6 млн казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 23 октября, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 841 660 человек, вторым компонентом привились 10 602 539 человек. Ревакцинировались 5 596 045 человека.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации населения против КВИ в разрезе регионов.

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