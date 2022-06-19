Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Полностью вакцинировались от КВИ в Казахстане 9 млн 298 тыс. 126 человек

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Июня 2022, 10:19
Полностью вакцинировались от КВИ в Казахстане 9 млн 298 тыс. 126 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По состоянию на 19 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 518 тыс. 946 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 298 тыс. 126 человек. Вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 213 тыс. 494 человека, вторым компонентом – 1 млн 111 тыс. 799 человек.

Из них первой дозой: подростки – 864 573, беременные женщины – 41 003, кормящие женщины – 144 534.

Второй дозой: подростки – 827 418, беременные женщины – 37 306, кормящие женщины – 134 993.

Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получает 191 казахстанец.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.

photo


Здравоохранение   Коронавирус в РК   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве